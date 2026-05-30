Nacional
“Kura-Circo”: estudiantes de Monteverde transforman vidas a través del arte
El proyecto del CTP de Santa Elena busca prevenir la deserción, el bullying y las drogas mediante el circo, el teatro y la danza.
En las montañas de Monteverde, un grupo de 45 estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Santa Elena encontró en el circo, el teatro y la danza una forma de transformar sus vidas. Se trata de "Kura-Circo", un proyecto que lleva dos años trabajando para prevenir la deserción escolar, el bullying y el consumo de drogas entre la población estudiantil.
El programa está a cargo del profesor Luis Diego Hernández, quien identificó en las artes escénicas y circenses una herramienta poderosa para mantener a los jóvenes alejados de situaciones de riesgo. Bajo su guía, los alumnos han desarrollado habilidades en acrobacia, teatro y danza, y han llevado sus presentaciones a diferentes partes del país con el objetivo de generar impactos positivos en las comunidades que visitan.
El proyecto también abrirá pronto sus puertas al mundo. Entre octubre y noviembre, al menos 10 estudiantes viajarán a Francia para participar en un intercambio internacional donde recibirán entrenamiento especializado en acrobacia, teatro y danza, una oportunidad que pocos jóvenes costarricenses de zonas rurales tienen al alcance.