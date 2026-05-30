“Kura-Circo”: estudiantes de Monteverde transforman vidas a través del arte

En las montañas de Monteverde, un grupo de 45 estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Santa Elena encontró en el circo, el teatro y la danza una forma de transformar sus vidas. Se trata de "Kura-Circo", un proyecto que lleva dos años trabajando para prevenir la deserción escolar, el bullying y el consumo de drogas entre la población estudiantil.



