Juntas receptoras, auxiliares, fiscales… ¿Quiénes hacen posible las elecciones?

¿Quiénes son las personas que trabajan el día de las elecciones? Para que el proceso electoral funcione con orden y transparencia hay distintos roles (ver video adjunto).

El primero, las Juntas Receptoras de Votos. Están conformadas por al menos tres personas, quienes se encargan de vigilar las urnas, recibir los votos y hacer el escrutinio preliminar.

Los fiscales: también son personas nombradas por los partidos políticos, pero no reciben los votos, sino que observan el desarrollo de la jornada electoral. No interfieren, solo vigilan que todo se haga con transparencia: pueden hacer denuncias si lo consideran oportuno.

Auxiliares: son asesores nombrados por el Tribunal Supremo de Elecciones. El día de las elecciones, orientan y apoyan a las Juntas Receptoras de Votos.

Los observadores: son invitados a mirar, tomar apuntes y brindar recomendaciones del proceso electoral en Costa Rica.

El Cuerpo Nacional de Delegados: son el brazo del Tribunal Supremo de Elecciones fuera de la institución para controlar las actividades en sitios públicos.

El trabajo conjunto entre estos actores fortalece nuestra democracia. Cada uno, desde su posición, vela por el cumplimiento del código electoral y por unas elecciones transparentes.