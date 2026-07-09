Hidrafacial: el secreto detrás de una piel limpia, hidratada y radiante
Los especialistas recomiendan mantener ciertos cuidados después del procedimiento para prolongar sus resultados.
La limpieza facial con Hidrafacial se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más consolidados gracias a su capacidad para limpiar, exfoliar e hidratar la piel en una sola sesión.
Este procedimiento utiliza una tecnología de succión especializada y soluciones adaptadas a las necesidades de cada persona, permitiendo una limpieza profunda sin causar molestias.
Entre los principales beneficios del Hidrafacial destacan la hidratación inmediata, una mayor luminosidad del rostro y la mejora en la apariencia de los poros y la textura de la piel. Además, dependiendo de los péptidos utilizados durante el tratamiento, se puede estimular la producción de colágeno, contribuyendo a una piel con aspecto más saludable y rejuvenecido.
Los especialistas recomiendan mantener ciertos cuidados después del procedimiento para prolongar sus resultados. Entre ellos, el uso diario de protector solar, evitar exfoliantes agresivos durante los días posteriores y seguir una rutina de cuidado facial adecuada según las indicaciones profesionales. Estas medidas ayudan a proteger la piel y potenciar los beneficios obtenidos con el tratamiento.