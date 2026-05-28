Google lanzó "Gemini Omni", la IA que genera videos de hasta 10 segundos con una sola instrucción

Google presentó a su nueva inteligencia artificial generadora de videos. El modelo se llama “Gemini Omni” y, a diferencia de otros sistemas, es capaz de generar videos combinando texto, fotos, clips y sonido en una sola instrucción.﻿

El usuario solo debe describir una escena o subir el material de referencia, y la inteligencia artificial creará un video de hasta 10 segundos.



La herramienta también permite modificar los resultados de forma iterativa. Por ejemplo, se puede solicitar una violinista en un teatro y, luego, pedirle a la IA que la sitúe en una pradera. También es posible hacer ajustes más creativos, como hacer invisible el violín o reproducir la misma escena desde un ángulo diferente.

Este 2026 marcará un giro importante para NVIDIA: por primera vez desde 1995, la compañía no lanzará nuevas tarjetas gráficas para videojuegos. El motivo es que los chips diseñados para inteligencia artificial les han resultado más rentables. Aunque el mercado gamer ha sido históricamente clave para la empresa, hoy representa una fracción mucho menor de sus ganancias.

En tanto, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, confirmó el despido de aproximadamente 8.000 empleados, lo que equivale a casi el 10% de su planilla mundial. La compañía había anticipado desde abril que se avecinaba una ola de recortes, la cual se oficializó esta semana.

Detrás de la decisión está la estrategia del director ejecutivo Mark Zuckerberg de redirigir recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial, su gran apuesta para competir por el liderazgo en ese mercado.

