Gmail abre la puerta a cambiar direcciones de correo: ¿se podrá hacer en Costa Rica?

Google habilitó la posibilidad de que una persona pueda cambiar el nombre de su dirección de correo electrónico. Esta opción está habilitada primero para los usuarios en Estados Unidos y será útil para quienes hoy sienten vergüenza de su dirección de Gmail.



El usuario solo podrá cambiar la dirección una vez al año y los correos que se envíen a la dirección anterior seguirán llegando.



Pronto, esta alternativa se extenderá a otros países.



Vivo anunció su nuevo teléfono X300 Ultra, que destaca por las capacidades de su cámara.

El módulo principal de la cámara de este dispositivo es de 200 megapíxeles, al igual que la cámara telefoto. La marca también creó accesorios para aumentar la distancia focal del zoom en 200 y 400 milímetros.

El Vivo X300 Ultra tiene procesador Snapdragon 8 Elite de generación 5 y pantalla de 6.82.



Este 1.º de abril, la Apple conmemora el aniversario 50 de su fundación. La compañía creada por Steve Jobs y Steve Wozniak en el garaje de una casa en California hoy es una de las más valiosas del mundo.

Apple ha liderado procesos globales de evolución tecnológica y ha sido responsable de crear nuevas categorías de productos como el iPad.

Sin duda, su principal producto, que está en millones de manos a diario, es el iPhone.