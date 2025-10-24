Glass Skin: la tendencia coreana que promete una piel perfecta sin filtros

El Glass Skin, o “piel de cristal”, es una de las tendencias más populares del cuidado facial coreano. Su meta es lograr una piel tan lisa, uniforme e hidratada que refleje la luz como si fuera cristal: sin poros visibles, con un brillo natural y una apariencia saludable.

A diferencia del maquillaje tradicional, esta tendencia no busca cubrir imperfecciones, sino resaltar la belleza natural de la piel. Para conseguirlo, se sigue una rutina que combina varias capas de hidratación, sueros ligeros, humectantes y protector solar adaptado a cada tipo de piel.

Más que una moda pasajera, el Glass Skin se ha convertido en un estilo de vida que promueve la constancia, el descanso, la buena alimentación y el uso consciente de productos. Su filosofía parte de una idea simple: una piel cuidada desde dentro se refleja en el exterior.

En redes sociales, esta rutina se ha convertido en todo un fenómeno de belleza. Celebridades, influencers y expertos en skincare comparten sus propios pasos para lograr el característico efecto luminoso y uniforme, sin necesidad de filtros digitales.

El resultado es un rostro radiante, natural y real, que refleja salud más que perfección. Y esa es precisamente la esencia del Glass Skin: una piel auténtica que brilla por su propio cuidado.

Quienes deseen aprender más sobre esta y otras técnicas de belleza pueden hacerlo en Costa Rican Makeup School, donde profesionales capacitados enseñan rutinas personalizadas según el tipo y las necesidades de cada piel.