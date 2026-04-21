Flautista viajó desde Liberia para buscar beca en feria del CENAC

﻿Gabriel Phillips, de 25 años, es músico: toca la flauta traversa. Este instrumento lo acompañó este martes en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), donde se realiza una feria para quienes buscan oportunidades de estudio y becas en el extranjero.

Salió de Liberia en el bus de las 4 a. m. para así tener suficiente tiempo de escuchar propuestas tanto en música como en idiomas.

Gabriel es uno de los cientos de jóvenes que llegaron en busca de obtener información de carreras y becas.

Algunas de las becas son parciales o totales; también hay programas para grados, maestrías y doctorados.

La feria es en el Anfiteatro del CENAC en el centro de San José, es gratis y continúa este miércoles de 10 a. m. a 4 p. m.

