Estudiantes del Colegio Monterrey conquistan primer lugar nacional con robot autónomo

Lo que hacen estos robots es gracias al empeño de los estudiantes Hibrahim Pinela, Kaleth González, Nicolás Arredondo y Derek Rojas, estudiantes del Colegio Monterrey, tuvieron que armar y programar un robot autónomo entregado por CENFOTEC. Con su creación, recientemente ganaron el primer lugar en un evento a nivel nacional.

Se trata de un SumoBot: enfrentamientos entre robots en iguales condiciones, donde juega el papel clave su programación. Cuentan con sensores para detectar lo que tienen al frente y otros para mantenerse dentro del espacio de combate.



Con espacios como estos se busca que cada vez haya más entusiasmo por la tecnología y fomentar el pensamiento.