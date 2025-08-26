Nacional
Este simple cambio en su rutina podría salvarle la vida
Estrés, mala alimentación y sedentarismo elevan las probabilidades de padecer problemas cardíacos. Conozca cómo revertir el daño con ajustes simples en su estilo de vida.
La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.
La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida.
Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.
Tu corazón está en tus manos, empieza a hacer cambios en tu estilo de vida.