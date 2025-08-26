EN VIVO
Este simple cambio en su rutina podría salvarle la vida

Estrés, mala alimentación y sedentarismo elevan las probabilidades de padecer problemas cardíacos. Conozca cómo revertir el daño con ajustes simples en su estilo de vida.

Por Teletica.com Redacción |26 de agosto de 2025, 11:00 AM

La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación.

La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida.

Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.

Tu corazón está en tus manos, empieza a hacer cambios en tu estilo de vida.

