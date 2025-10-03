¿Está cuidando su corazón como debería?

La probabilidad de que una persona padezca enfermedades cardiovasculares está directamente relacionada con factores como el estrés, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y mala alimentación.

La buena noticia es que estas enfermedades se pueden prevenir con cambios simples en nuestro estilo de vida (ver video adjunto).



Mantener una dieta sana que incluya frutas y verduras, así como realizar ejercicio regularmente al menos durante 30 minutos, nos ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma.



Su corazón está en sus manos, empiece a hacer cambios en su estilo de vida.