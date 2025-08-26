El nuevo SUV que está dando de qué hablar en Costa Rica

















El nuevo Citroën Basalt llega a Costa Rica de la mano de Veinsa Motors como el lanzamiento más importante del año para la marca francesa.

Este SUV coupé destaca por su diseño audaz, su altura al suelo optimizada de 180 mm y la versatilidad para todo tipo de terrenos.



El Basalt combina estética, confort y tecnología, ofreciendo un motor 1.0 Turbo de 120 caballos de fuerza con transmisión automática CVT de 7 velocidades, junto con un interior amplio, asientos ergonómicos y sistemas de innovación que garantizan comodidad y máxima seguridad.



Con más de 105 años de historia, Citroën reafirma su legado con este modelo que se perfila entre los más destacados a nivel mundial.