¿El estrés no lo deja dormir? Estos suplementos pueden ayudarle a conciliar el sueño

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Sin embargo, en medio del trajín diario, muchas personas no logran alcanzar un descanso adecuado. Por esta razón, existen suplementos que ayudan a conciliar el sueño y a disminuir el estrés, dos factores que están estrechamente relacionados. La meta no es únicamente dormir más, sino dormir mejor y mejorar la calidad del sueño.

Cuando los niveles de estrés aumentan, el cuerpo produce más cortisol, conocida como la hormona del estrés. Esta sustancia mantiene al organismo en estado de vigilia y, cuando se encuentra elevada, provoca que tanto la cantidad como la calidad del sueño se vean afectadas.

Entre las principales recomendaciones para mejorar el descanso destacan controlar el estrés, utilizar la cama únicamente para dormir, establecer rutinas nocturnas y evitar ver televisión o usar pantallas en la cama.

En cuanto a los suplementos, el triptófano o el 5-HTP es un aminoácido esencial para la producción de serotonina, hormona que regula el estado de ánimo y la respuesta al estrés. Además, es precursor de la melatonina, por lo que contribuye a un mejor descanso nocturno.

La ashwagandha, por su parte, tiene la capacidad de actuar a nivel cerebral y ayudar a reducir el cortisol. En combinación con el triptófano, se convierte en una dupla interesante para regular el estrés y favorecer un sueño más reparador.

La melatonina es especialmente útil cuando el ciclo circadiano está desajustado, ya que ayuda a reordenarlo y a recuperar patrones normales de sueño.

Finalmente, el magnesio destaca por sus propiedades relajantes a nivel muscular y del sistema nervioso. El citrato de magnesio en polvo, consumido al menos dos horas antes de dormir, potencia este efecto y facilita que la persona alcance un estado de mayor relajación, favoreciendo así la conciliación del sueño.

Un buen descanso es fundamental para la salud física y mental. Adoptar hábitos adecuados, reducir el estrés y contar con el apoyo de suplementos específicos, siempre bajo recomendación profesional, puede marcar la diferencia entre simplemente dormir y realmente descansar.

