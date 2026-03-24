El estrés elevado pasa factura al cerebro y deteriora la memoria

El estrés no solo afecta el estado de ánimo, también tiene un impacto directo en el funcionamiento del cerebro. Los niveles elevados de cortisol, conocida como la hormona del estrés, pueden generar deterioro cognitivo, problemas de memoria, dificultad para concentrarse y una sensación constante de agotamiento mental.

Así lo explica la experta en medicina natural, Yeimy Cantillo, quien detalla que cuando el cortisol se mantiene alto, es común experimentar “lagunas mentales”, olvidar tareas cotidianas o sentir la mente “recargada”. Además, el estrés afecta la calidad del sueño, reduce el rendimiento diario y provoca cansancio persistente.



Cantillo advierte que el estrés crónico también influye en la parte emocional y puede deteriorar la memoria a largo plazo. Por ello, es clave identificar cuáles situaciones detonan estos picos de estrés, diferenciando entre el estrés cotidiano, que puede ser funcional, y aquel que paraliza, genera pensamientos repetitivos y afecta la calidad de vida.



Ante este panorama, la suplementación se posiciona como un apoyo importante. Entre las opciones recomendadas destacan los complejos de vitaminas del grupo B, como Neur-formula, que contribuyen al funcionamiento neuronal, mejoran la memoria, la concentración y la retención.



Asimismo, minerales como el magnesio juegan un papel fundamental. El citrato de magnesio, por ejemplo, participa en más de 300 funciones del organismo, ayuda a mejorar el descanso, regula el estrés y favorece el equilibrio emocional. Su consumo puede traducirse en una mejor calidad de sueño y mayor energía durante el día.



Otros suplementos como la ashwagandha y el ginseng también son utilizados para combatir el cansancio y mejorar la respuesta del cuerpo ante el estrés.

La especialista recalca que el estrés afecta incluso la absorción de vitaminas y minerales, por lo que mantener niveles adecuados de estos nutrientes es clave para el bienestar integral.



Controlar el estrés y apoyar al organismo con una suplementación adecuada puede marcar una diferencia en la memoria, la energía y el bienestar diario; la clave está en la constancia y en cuidar la salud desde adentro.