El calzado correcto puede evitar ampollas y lesiones durante la Romería 2026

Cada año, miles de personas participan en la Romería hacia la Basílica de Los Ángeles, pero muchas terminan la caminata con ampollas, dolor en los pies o lesiones que pudieron prevenirse con una adecuada elección del calzado. Aunque parezca un detalle sencillo, utilizar los zapatos correctos es uno de los factores más importantes para recorrer largos trayectos con mayor comodidad y reducir el riesgo de molestias.

Los especialistas recomiendan no estrenar zapatos el día de la caminata. Lo ideal es utilizar un calzado que ya haya sido probado en recorridos previos y que se adapte correctamente al pie. Además, debe ser flexible, permitiendo el movimiento natural al caminar, lo que ayuda a brindar mayor comodidad durante todo el trayecto.



Otro aspecto clave es la suela. Se aconseja elegir zapatos con buen agarre y materiales de calidad, evitando las suelas completamente lisas, ya que pueden aumentar el riesgo de resbalones y generar mayor impacto sobre la planta del pie. Un calzado diseñado para caminar ofrece mejor estabilidad y soporte durante el recorrido.



Las medias también cumplen un papel importante. Deben ser cómodas, sin comprimir excesivamente el pie y preferiblemente las mismas que se hayan utilizado durante los entrenamientos. Asimismo, es recomendable llevar curitas o apósitos para atender de inmediato cualquier ampolla que pueda aparecer y evitar que el dolor impida continuar la caminata.



Si, a pesar de las precauciones, aparecen molestias musculares o inflamación después del recorrido, productos como Tioflex 3 en 1 pueden ayudar a relajar los músculos, desinflamar y aliviar el dolor, favoreciendo una recuperación más cómoda tras el esfuerzo físico de la Romería.