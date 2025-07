Doña Elisa, la tatarabuela tecnológica de Tárcoles

Llegamos con la Móvil que conecta con las historias de Más que Noticias, la Móvil de Telecable, hasta Tárcoles, para conocer a doña Elisa, una mujer admirable que a sus 103 años sigue ágil, lúcida… ¡y muy conectada con la tecnología! Vamos a conocerla.

¿Cuántos años tiene usted?

103 años.

Mantenerse activa, siempre haciendo algo, ha sido su secreto. Nos cuenta que su esposo falleció a los 98 años, y que tiene 64 bisnietos. ¿Tataranietos? “No me acuerdo cuántos tengo, creo que son más de nueve”, dice entre risas.



“Casi todos mis nietos me visitan. Yo les hago encargos a mis tataranietos. No soy liguista, pero igual se los hago... aunque confieso que me gusta más Saprissa”.



Doña Elisa no solo se mantiene activa físicamente, también lo está digitalmente:

“En la tablet juego solitario, me gusta mucho el naipe. Además, veo redes sociales, programas por internet y a mis nietos y bisnietos”.



Lleva 30 años viviendo en su casa actual. Su rutina es tranquila:

“Me levanto, desayuno a las 8, me siento en el corredor, almuerzo a las 12, y luego vuelvo a sentarme aquí hasta las 4 de la tarde”.



Una historia entrañable que nos muestra que la edad no es un límite cuando se vive con amor, energía y conexión.