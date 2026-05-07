Dengue en temporada lluviosa: lo que debe saber para manejar la fiebre sin cometer errores

Con el inicio de la temporada lluviosa también crece la preocupación por el aumento de casos de dengue en Costa Rica. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, el país contabiliza alrededor de 834 casos activos, aunque hasta el momento ninguno ha sido fatal.

“El dengue suele presentarse con fiebre alta de inicio súbito, dolor detrás de los ojos, fuertes dolores musculares y malestar general. Incluso históricamente se le conoce como la fiebre quiebrahuesos”, detalló el especialista.

Uno de los síntomas que más alarma genera en las familias es la fiebre alta y repentina, una de las principales señales de esta enfermedad transmitida por mosquitos. El doctor Iván Méndez explicó que la fiebre es una respuesta natural del organismo para alertar al sistema inmunológico de que existe una infección.

Uno de los errores más frecuentes, según el médico, es recurrir a la automedicación con antiinflamatorios como ibuprofeno, aspirina o indometacina. Estos medicamentos están contraindicados ante cuadros sospechosos de dengue, debido al riesgo de reducir las plaquetas y agravar la enfermedad. Por esa razón, el paracetamol es el medicamento de elección para aliviar tanto la fiebre como el dolor.

En ese contexto, destacó opciones como Mencetamol, una presentación líquida de paracetamol tipo stick pack que permite una absorción rápida y práctica administración.



“Mencetamol empieza a hacer efecto entre 15 y 30 minutos después de consumirlo, gracias a su formulación líquida y su rápida biodisponibilidad”, explicó Méndez.

El especialista recordó que la dosis usual es de un gramo cada seis horas y advirtió que no deben consumirse más de cuatro sobres diarios para evitar efectos tóxicos.



Finalmente, insistió en que la prevención continúa siendo la herramienta más importante para combatir el dengue, especialmente en época lluviosa.



Eliminar aguas estancadas, limpiar canoas y mantener los hogares libres de criaderos de mosquitos son algunas de las principales recomendaciones para evitar nuevos contagios.