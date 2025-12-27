Del campo a la conectividad: el ejemplo de doña Yami en San Carlos

La móvil que conecta con las historias de Más que noticias llegó hasta Pocosol, en San Carlos, para conocer la historia de doña Yami, una mujer emprendedora y valiente, que encontró en el internet una herramienta fundamental para potenciar su negocio y el turismo rural de la zona.

“Llegué aquí a sembrar plantas orgánicas hace, más o menos, 10 años. Empecé un emprendimiento con la idea de que se volviera parte de la sostenibilidad de mi familia”, comentó.

Sus primeros cultivos fueron piña; años después cacao, y hace unos seis años pimienta, que no comercializa, sino que comparte con sus clientes, familiares y amigos.



Con el tiempo, la finca fue creciendo. Se sumaron cúrcuma, plantas medicinales y tubérculos como yuca y ñampí. También frutas como granadilla, plátanos y distintas variedades de banano, cerca de ocho especies.



El proyecto se ha desarrollado en pequeñas parcelas, una estrategia pensada para evitar plagas de forma natural. “La única forma de combatirlas es sembrando muy seguido varias cosas, porque la bacteria de acá combate con la de acá”, explicó.

Este conocimiento que ha adquirido con los años fue gracias a sus padres, quienes la criaron en una finca y le enseñaron a amar y respetar la tierra: “A mi papá le encantaba esto, amaba este proyecto”, recuerda con orgullo.

Y aunque la vida le ha puesto duras pruebas, la pérdida de su esposo en un accidente de tránsito, de una nieta y recientemente de su madre, doña Yami asegura que sigue apostando por el campo. “Aun así, sigo pensando que la vida es linda, hay que vivirla y disfrutarla”.



La llegada de Telecable marcó un antes y un después en la comunidad. Durante años esperaron un proyecto que entendiera que el internet no es un lujo, sino una herramienta de trabajo. Antes debían trasladarse hasta Santa Rosa para conectarse y hacer reservaciones. Hoy, gracias a la conectividad, sus hijos pueden realizar tareas universitarias desde la finca y el proyecto de turismo rural puede gestionarse en línea.



La experiencia para los visitantes se completa en un rancho, donde recolectan productos frescos de la finca para preparar un delicioso snack. “Todo fresquitico y la gente se va feliz para su casa”, concluye.

Si usted desea visitar la finca de doña Yami, puede llamar al teléfono 8534-2082, se atiende con cita previa, cualquier día de la semana.