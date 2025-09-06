De Milán a Cartago: Carlo Acutis inspira a una generación que conecta fe y Wi-Fi

¿Qué tienen en común estos jóvenes en Milán, Italia, y estos otros en la Pithaya de Cartago, Costa Rica?

Comparten que se sienten inspirados por el modelo de Carlo Acutis.

En la pastoral juvenil de Santa María Goretti, siguen el ejemplo del ciber-apóstol de dos maneras. Intentan usar la tecnología para evangelizar, pero también crearon un comedor “Beato Carlo Acutis”.

Y es que desde el 2024 llegó a la parroquia Santa María Goretti una reliquia en primer grado de Carlo Acutis.

A unos 22 kilómetros de esta parroquia, en la Iglesia la Merced, en San José, encontramos otra de las reliquias de Carlo Acutis.

Cerca de este templo, en la Asociación Obras del Espíritu Santo, está Rafa Córdoba, un joven estudioso y seguidor de Carlo Acutis.

El santo "Millenial" era un joven muy dedicado a sus estudios y proyectos.

En este video, en el que se escucha la voz del Papa León XIV, se ven costarricenses que participaron en el jubileo de los jóvenes en julio. Entre ellos estaba Sor Glory, una joven religiosa, inspirada por Carlo Acutis.

Sor Glory, junto con otras religiosas, crearon una cuenta de Instagram llamada Oblatas al Divino Pastor. Tienen más de 10.000 seguidores y utilizan esta cuenta para evangelizar.

Ejemplos juveniles que sin duda nos llenan de fe y esperanza.