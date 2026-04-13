De Alajuela a Rusia: estudiante tica va por medalla en Olimpiada de Química

Leonor Obando Umaña se prepara para representar a Costa Rica en la próxima Olimpiada de Química que se celebrará en Rusia del 15 al 22 de abril. Esta será su tercera participación en un evento internacional.

La joven, estudiante del Colegio Científico de Alajuela, cursa décimo año y forma parte de la banda institucional como intérprete de lira. Desde octubre del año anterior, ha dedicado meses de estudio y entrenamiento para afrontar esta competencia.