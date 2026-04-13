Nacional
De Alajuela a Rusia: estudiante tica va por medalla en Olimpiada de Química
Leonor Obando Umaña se alista para su tercer evento internacional, acompañada por otros tres costarricenses, con la mira puesta también en una competencia en Uzbekistán.
Leonor Obando Umaña se prepara para representar a Costa Rica en la próxima Olimpiada de Química que se celebrará en Rusia del 15 al 22 de abril. Esta será su tercera participación en un evento internacional.
La joven, estudiante del Colegio Científico de Alajuela, cursa décimo año y forma parte de la banda institucional como intérprete de lira. Desde octubre del año anterior, ha dedicado meses de estudio y entrenamiento para afrontar esta competencia.
En el certamen también participarán otros tres costarricenses: Jose Chávez, Juan Pablo Valverde y Tamara Garrote, quienes forman parte del equipo nacional que representará al país en esta disciplina científica.
Además de la competencia en Rusia, Leonor tiene por delante otro desafío internacional, ya que participará en una Olimpiada de Química en Uzbekistán entre junio y julio.
Además de la competencia en Rusia, Leonor tiene por delante otro desafío internacional, ya que participará en una Olimpiada de Química en Uzbekistán entre junio y julio.