Cómo proteger las plantas durante el fenómeno El Niño

La llegada del fenómeno El Niño traerá días más secos, altas temperaturas y cambios bruscos en el clima, condiciones que pueden afectar seriamente las plantas ornamentales y de jardín. Ante este panorama, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para evitar la deshidratación, las quemaduras por sol y la aparición de plagas.

Las hojas quemadas, el sustrato seco y compacto, así como la pérdida de humedad, son algunas de las señales más comunes de que una planta está sufriendo estrés hídrico. A pesar del deterioro, se indicó que muchas especies pueden recuperarse mediante poda, un mejor manejo del riego y la utilización de sustratos adecuados.



En este proceso, los productos de Evergreen juegan un papel clave. Entre ellos destaca la fibra de coco molida, diseñada para mezclarse con tierra o sustrato y ayudar a retener el agua por más tiempo, algo fundamental durante las épocas de sequía. También el uso de la Súper Tierra y el sustrato universal, productos que aportan nutrientes y mejoran la porosidad para que las raíces absorban mejor el agua y los minerales.



Colocar esta mezcla sobre la superficie de la maceta funciona como una especie de barrera protectora contra el calor, reduciendo la evaporación rápida del agua. Esto resulta especialmente útil para plantas sensibles como hortensias y orquídeas, que suelen resentir más los cambios extremos de temperatura y humedad.



Mantener un buen nivel de hidratación, revisar constantemente el estado de las raíces y utilizar productos adecuados permitirá conservar las plantas saludables durante la temporada seca.