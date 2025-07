Cómo evitar el dolor de rodillas y tobillos tras la romería

La romería es una experiencia espiritual y física intensa que puede dejar secuelas en el cuerpo, especialmente en las articulaciones como rodillas y tobillos. El esfuerzo prolongado al caminar largas distancias puede provocar dolor o inflamación, por lo que es importante tomar precauciones antes, durante y después del trayecto.

Evite el dolor de rodillas y de tobillo.



El dolor en rodillas y tobillos es muy común tras la romería. Una medida recomendada para aliviar estas molestias es la aplicación de frío en la zona afectada. Llevar una compresa en el kit de viaje puede ser útil, ya que el frío ayuda a reducir la inflamación y contiene el dolor.

Elija calzado adecuado.



Evite estrenar zapatos en la caminata. Lo ideal es utilizar calzado que ya haya usado previamente, que no esté desgastado, y con el cual se sienta cómodo. Esto reduce el riesgo de lesiones y mejora la experiencia del recorrido.

Solicite ayuda en puestos de salud.



Si el dolor se intensifica, no dude en solicitar ayuda en los puestos de atención médica dispuestos a lo largo del camino. El personal capacitado podrá determinar si es seguro continuar o si lo mejor es detenerse para no empeorar la condición física.



Durante la romería, tu cuerpo siente el esfuerzo. Si te duele la espalda, las piernas o el cuello, no te aguantes. Tioflex es tres en uno: relaja los músculos, desinflama y alivia el dolor. Ideal para que sigas tu camino con más comodidad.

¡Movete sin dolor con Tioflex!