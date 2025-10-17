Comer bien y moverse más: el secreto para un corazón fuerte

Comer bien y moverse más: ese es el secreto para un corazón fuerte. Es recomendable consumir una dieta sana y equilibrada que incluya frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres. Además, no olvide usar poca sal y azúcar en su alimentación diaria.

Es importante reducir el consumo de frituras. Hay que hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día (ver video adjunto).



La decisión del cambio es suya: recuerde que su corazón está en sus manos, inicie los cambios hoy y estará reduciendo el riesgo de un infarto.