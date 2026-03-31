Cartago estrena primera estación de agua purificada gratuita del país

En el Bulevar 29 de Octubre, al costado norte de las Ruinas de Cartago, se ubica la primera estación pública de agua purificada del país.

Tiene un sensor que se activa al momento que la persona coloca la botella en el área de llenado (ver video adjunto).

Con este proyecto, se busca mejorar la calidad de vida ingiriendo el líquido al aire libre y, además, ayudar al medio ambiente. Ahí usted pude llevar su botella y llenarla de manera gratuita.

Muchos de los que transitan por el lugar no se dan cuenta de qué se trata, pero se sorprenden al conocer acerca de la posibilidad de acceder al líquido potable sin ningún costo.

En la misma máquina usted puede observar cuántas botellas de agua se han ido consumiendo desde que se colocó la estación, el pasado 20 de marzo.

