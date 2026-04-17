Cadillac llega a Expomóvil con su apuesta más exclusiva: las nuevas Escalade y LYRIQ

El lujo y la exclusividad estarán presentes en el stand de Cadillac durante la Expomóvil 2026, que se realizará del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal. En esta edición, la marca presentará dos de sus más recientes incorporaciones: la nueva Cadillac Escalade 2026 y la Cadillac LYRIQ, su SUV 100% eléctrica.



La Cadillac Escalade 2026, el lanzamiento más reciente, incorpora innovaciones que refuerzan su imagen sofisticada y elegante. Destaca su parrilla deportiva iluminada con el emblema de la marca, que le aporta una presencia moderna e imponente. En su interior, integra una pantalla a color HD de 55 pulgadas de pilar a pilar, así como dos pantallas táctiles de 12.6 pulgadas en la segunda fila, pensadas para el entretenimiento y la comodidad de los pasajeros. Además, cuenta con apertura y cierre automático en sus cuatro puertas, elevando la experiencia de uso diario.





“La nueva Cadillac Escalade 2026 está diseñada para quienes buscan innovación tecnológica, confort y exclusividad. Este modelo incorpora innovaciones que potencian la experiencia del conductor y los pasajeros a un nuevo estándar de elegancia y estilo”, comentó Igor Ortiz, gerente regional de producto de Cadillac Grupo Q.﻿

Por su parte, la Cadillac LYRIQ refleja la visión de la marca hacia la electrificación y la movilidad sostenible. Este modelo destaca por su parrilla iluminada Black Crystal, su pantalla extendida de 33 pulgadas con resolución 9K y un techo panorámico retráctil que aporta amplitud y luminosidad al interior.



En cuanto a desempeño, la LYRIQ está equipada con un motor eléctrico dual de 515 caballos de fuerza, impulsado por la batería Ultium, lo que le permite ofrecer una conducción ágil y eficiente, con una autonomía superior a los 500 kilómetros.





﻿“Con una autonomía superior a los 500 kilómetros, la LYRIQ responde a las expectativas de una nueva generación de clientes que buscan una movilidad donde el desempeño, la eficiencia y la sostenibilidad convergen en una experiencia de conducción de alto nivel”, agregó Ortiz.﻿



Con ambos modelos, Cadillac presenta una propuesta integral que combina tradición, potencia y sofisticación en la Escalade, junto con innovación, electrificación y diseño futurista en la LYRIQ.

Durante la feria, los visitantes podrán conocer de cerca ambos vehículos, recibir asesoría personalizada y explorar opciones de financiamiento en un espacio diseñado para vivir la experiencia de la marca.



En Expomóvil, estos modelos contarán con condiciones especiales: la Cadillac Escalade SUV 2026 estará disponible desde $195,900 con entrega inmediata; la LYRIQ Premium Luxury 2025 tendrá un precio especial de $97,000, siendo la última unidad disponible; y la nueva LYRIQ Premium Luxury 2026 se ofrecerá desde $125,000.



Cadillac cuenta con condiciones especiales en ExpoMóvil:



Tasa fija 24 meses: 7,95%

Tasa resto del periodo 11,95%

+ 6 meses de seguros gratis

Aplica para dólares y colones

Leasing desde 0% prima

Prendario desde 15% prima

Primas de un 20% aplican con plazo de gracia de 6 meses para comenzar a pagar

Además, ambos modelos están disponibles en las sucursales de Cadillac Grupo Q ubicadas en La Uruca, Lindora y Ayarco. Para más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 7061-1775 o visitar el sitio web Cadillac.cr.