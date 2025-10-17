¿Busca casa propia? En Expocasa 2025 encontrará asesoría y financiamiento de hasta 100%

El BN invita a las familias costarricenses a visitar su stand en Expocasa 2025, del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

Ahí, un equipo de especialistas ofrecerá asesoría personalizada sobre las distintas opciones de financiamiento para vivienda: ya sea para construir, comprar, remodelar o cancelar pasivos, incluyendo alternativas como Vivienda Eco Amigable y Vivienda para Todos, esta última con el bono del BANHVI como aporte para la prima.

El BN ofrecerá condiciones especiales en colones y dólares, con financiamiento de hasta el 95% o incluso el 100% en algunos casos, plazos de hasta 30 años y tasas fijas durante los primeros años, que brindan estabilidad y cuotas accesibles desde ¢6,787.88 por millón o $6.86 por mil dólares.



La entidad busca acompañar a los costarricenses en cada paso de su proyecto de vida, reforzando su compromiso con la inclusión financiera y el acceso a la vivienda digna.

