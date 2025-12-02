BN y Museo de los Niños unen sus fachadas en un espectáculo inolvidable

El BN reafirmó su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias costarricenses al presentar un espectáculo navideño sin precedentes junto al Museo de los Niños. Bajo el propósito institucional de “transformar sueños en realidades”, ambas instituciones unieron sus edificios icónicos para ofrecer una experiencia visual y emocional que celebró la magia de la Navidad y el espíritu de unión familiar.

La actividad sorprendió a los asistentes con una cuenta regresiva proyectada en la fachada norte del edificio del BN, que dio paso a un despliegue de luces y colores que también vistió al Museo de los Niños.



La institución envió un mensaje de unión y esperanza al desear a la población una Navidad llena de armonía y un 2026 donde más sueños se conviertan en realidad, continuando con una labor que ha marcado 111 años de historia.

