Basílica de los Ángeles también es un escenario para la cultura y la música sacra

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles no solo recibe a miles de fieles que llegan con sus peticiones, promesas y agradecimientos. También se ha consolidado como un importante espacio para la difusión cultural y la música sacra en Costa Rica.



A los pies de la imagen de La Negrita, se realizan conciertos que permiten a los asistentes disfrutar de distintas expresiones artísticas en un entorno cargado de simbolismo religioso e histórico (ver video adjunto).

"Un Santuario Nacional se identifica por tener cuatro dimensiones de su servicio pastoral: litúrgica, de piedad popular, sacramental y de formación teológica; pero también hay una dimensión cultural que es muy propia de un Santuario Nacional.

"De ahí la importancia de que se presente como un espacio físico en el que los fieles también puedan crecer culturalmente y tener experiencias de presentaciones, donde, particularmente los jóvenes, puedan tener un espacio para manifestar sus dones, su arte, y tener un público con un marco esplendoroso", explicó el padre Miguel Adrián Rivera, rector de la Basílica de los Ángeles.

Por este escenario han pasado orquestas sinfónicas, bandas municipales y agrupaciones universitarias, que encuentran en la basílica un lugar especial para compartir su música con el público.



Según los organizadores, las condiciones del templo y su acústica convierten cada presentación en una experiencia única tanto para los músicos como para los espectadores.

"Los músicos nos sentimos muy cómodos de tocar e interpretar acá (en la Basílica), tanto música coral como instrumental, porque reúne una serie de condiciones: sus bóvedas, sus arcos, la madera, ese piso y contrapiso que tiene hacen que la música reverbere diferente, que haya un eco", agregó Berny Siles, director de la Orquesta de Paraíso.

Entre las actividades previstas para los próximos meses destaca la visita del reconocido organista español Juan de la Rubia, titular del órgano de la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.



Su presentación está programada para setiembre en la Basílica de los Ángeles. Como parte de los preparativos, el músico ya ha conocido el órgano del templo cartaginés mediante videos y se han realizado pruebas técnicas a distancia para afinar los detalles de su participación.



Con estas actividades, la Basílica de los Ángeles fortalece su papel como un punto de encuentro entre la fe, el arte y la cultura, ofreciendo espacios que enriquecen la experiencia de quienes la visitan.

