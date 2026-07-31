Basílica de los Ángeles planea museo para exhibir exvotos entregados a La Negrita

La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles ya trabaja en la creación de un museo donde se exhibirán los exvotos que miles de fieles dejan cada año como muestra de agradecimiento a la Virgen de los Ángeles (ver video adjunto).



La variedad de estos objetos es tan amplia como las historias que representan. Entre los exvotos que llegan al santuario se encuentran pequeñas figuras que simbolizan partes del cuerpo, camisetas de equipos de fútbol, una estaca que atravesó a una persona tras caer de un árbol y sobrevivir e incluso la banda presidencial de Laura Fernández.



Sin embargo, no todas las ofrendas pueden exhibirse actualmente en las vitrinas del templo.

Según explicó el rector del Santuario Nacional, el padre Miguel Adrián Rivera, la cantidad de exvotos que llegan y se resguardan es “incontable”. Por esa razón, se busca habilitar un espacio que permita mostrarlos a los fieles y visitantes que llegan a rendir homenaje a La Negrita.



Además de estos objetos, la Basílica recibe numerosas peticiones escritas dirigidas a la patrona de Costa Rica. Estos mensajes son archivados y conservados en un lugar seguro como parte de las manifestaciones de fe que se reciben diariamente en el santuario.



