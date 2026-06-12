BagaWay Adventures & Tours abre sus puertas para impulsar el turismo en Guanacaste

La inauguración oficial de BagaWay Adventures & Tours se realizó el pasado sábado 30 de mayo en Bagaces, Guanacaste, como una nueva propuesta orientada a impulsar el turismo, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico y social de la provincia.

El proyecto se ubica dentro de las instalaciones del Hotel y Restaurante Doña Tina y nació con el objetivo de convertirse en un punto estratégico para turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer la riqueza natural, cultural y turística de Guanacaste.

La iniciativa fue desarrollada por Donny Pichardo, CEO de Terraquintas, empresa que celebró 22 años de trayectoria en Guanacaste, destacándose por el impulso de proyectos turísticos y ecoresidenciales en distintas zonas de la provincia.



Uno de los anuncios más relevantes del evento fue el inicio de la alianza estratégica entre Terraquintas y Aldeas Infantiles SOS, organización dedicada al apoyo de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad, reafirmando así su compromiso social mientras continúa promoviendo el turismo y el crecimiento económico en Guanacaste.