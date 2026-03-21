Apple renueva sus AirPods Max con cancelación de ruido más potente

Apple anunció la segunda generación de sus audífonos de diadema con cancelación activa de ruido, llamados AirPods Max 2.

El diseño exterior de los AirPods Max 2 no varía respecto a la generación anterior, pero a lo interno tienen el chip H2. Esto le permite ofrecer mejor cancelación de ruido y optimizar el audio adaptativo y la detección de conversaciones.

Con la corona digital, los AirPods Max son capaces de activar la cámara del iPhone para tomar fotos o grabar video, su batería dura hasta 20 horas.

Amazon anunció una nueva temporada de grandes ofertas que iniciará este miércoles 25 de marzo. Se trata del Big Spring Sale en el que gran cantidad de productos de Amazon y otras marcas tendrá importantes descuentos.

A diferencia del tradicional Prime Day, en esta ocasión Amazon no limitará las ofertas a los clientes prime, es decir, cualquiera podrá comprar.

Las ofertas se extenderán hasta el 31 de marzo.

Apple ya liberó una versión final para desarrolladores de la actualización del sistema operativo del iPhone, la 26.4. Esta actualización de iOS estaría llegando a los usuarios del iPhone antes de que finalice el mes de marzo.

iOS 26.4 trae algunas novedades, como poder hacer listas de reproducción usando inteligencia artificial en la aplicación Apple Music. También agrega un nuevo set de emojis, entre ellos una orca, un trombón y un baúl con un tesoro.