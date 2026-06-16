Apple presenta Siri AI, su asistente más inteligente y conversacional hasta la fecha

Luego de una larga espera, Apple presentó la nueva versión de su asistente virtual Siri.

Se llama “Siri AI”, y es la apuesta de Apple para ponerse al día en la carrera de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la novedad para los usuarios de Apple? Siri ahora podrá mantener conversaciones naturales como ya lo hace ChatGPT, por ejemplo. Pero para eso usa la tecnología Gemini de Google.



Además, puede responder preguntas sobre el contenido que se muestra en la pantalla del usuario y trabajar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo.



Siri tendrá su propia aplicación, además de funcionar integrada en todo el sistema.



Llegó el futuro de la investigación: se trata del chip cuántico “Majorana 2”, presentado por Microsoft. Las computadoras cuánticas prometen resolver problemas matemáticos y científicos en minutos, que a los superordenadores actuales les tomaría años o incluso siglos.



Con este chip, la llegada de un ordenador cuántico comercialmente viable se acortó para el 2029.



El Pentágono incluyó a algunas de las empresas más importantes de China en su lista negra. Entre ellas, el fabricante de vehículos eléctricos BYD, el gigante tecnológico Alibaba, el buscador Baidu y la empresa de robótica Unitree.

Según Washington, estas empresas mantienen vínculos con el ejército chino. Pero las empresas chinas lo niegan.



Es una medida que se toma en plena competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. No representa sanciones directas, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos no podrá contratar directamente con estas empresas.