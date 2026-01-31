Apple anuncia la segunda generación de AirTag

Apple anunció la segunda generación de su dispositivo para encontrar objetos llamado AirTag.

La segunda generación ofrece mayor alcance al momento de intentar localizar un objeto y mayor precisión para ubicarlo.

El parlante del dispositivo ahora es dos veces más potente que en la primera generación.

El diseño exterior es completamente igual a la primera versión.

La primera versión de la asistente Siri más inteligente podría ser anunciada en la segunda mitad del mes de febrero.

Este sería el primer paso hacia una asistente mucho más conversacional e intuitiva que incluso pueda navegar dentro de las aplicaciones.

Semanas atrás, Apple y Google anunciaron el trabajo en conjunto para que la nueva Siri que utiliza el modelo de inteligencia artificial de Gemini llegue a los usuarios.

Apple había prometido una mejor Siri desde mediados de 2024, pero hasta ahora será realidad.

Telecable anunció el inicio de comercialización de los routers mesh eero 6 plus de Amazon en Costa Rica.

Estas funciones uno o más nodos que unen para generar una malla de conectividad más estable y con menos pérdida de señal en los hogares.

Los routers eero 6+ vienen acompañados de una aplicación intuitiva y que permite mayor control del uso incluso a los menores de edad.

Telecable ofrecerá routers eero 6+ por medio de un modelo de alquiler que se cargará a la factura de sus clientes.