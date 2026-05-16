¿Adiós a los anuncios en TikTok? La aplicación ya prueba una opción de pago

Parece que la armadura de Mazinger Z está cada vez más cerca.

Un robot al que las personas pueden subir y controlar ya existe, ¡y está a la venta! Alguien a quien le sobre medio millón de dólares lo podría adquirir. Se llama “GD01”, y aunque parece sacado de ciencia ficción, fue desarrollado por la empresa china Unitree.



El dispositivo incorpora una cabina en el torso, donde el usuario se coloca para manejarlo. El robot camina erguido sobre dos piernas, pero también cambia de posición y se desplaza en cuatro extremidades.



Este sería el primer robot tripulado, de producción en serie, en el mundo.



El sistema “Android Auto” será transformado por completo. Google ha trabajado en una interfaz más moderna, con colores dinámicos, animaciones fluidas y un formato que se adapta a cualquier pantalla.



Pero una de las novedades más llamativas es que por primera vez se podrá ver YouTube directamente en el carro, con video en alta definición, pero por seguridad, solo cuando el vehículo está detenido.



Google Maps también cambia: ahora muestra una navegación en 3D. Y a todo esto se suma la inteligencia artificial Gemini, que actúa como un copiloto digital, capaz de entender el contexto y ejecutar tareas incluso sin que el usuario toque la pantalla.



¿Quiere dejar de ver anuncios en TikTok? La plataforma ya tiene una respuesta, pero hay una condición: pagar una suscripción mensual.



TikTok sin anuncios comenzó como prueba en Estados Unidos y ahora se implementa de forma gradual en el Reino Unido. Serían unos 2500 colones por mes, a cambio de no ver anuncios ni que los datos personales se utilicen con fines publicitarios.



Por ahora, no hay fecha confirmada para su llegada a otros países, pero la compañía analiza su expansión según los resultados de esta prueba.