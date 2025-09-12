¿Qué dice Herediano tras la salida de Fernán Faerron?

El defensor Fernán Faerron ya no es jugador de Herediano tras firmar su finiquito. Este viernes, Gustavo Pérez, gerente deportivo del Team, compartió una entrevista en Teletica Deportes Radio en la que respondió estas consultas sobre el tema.

—¿Qué sucedió con Fernán Faerron?



Estamos agradecidos por lo que dio a la institución. Fue un jugador importante, más que todo en diciembre, cuando se logró el campeonato, en la 30; ya en la 31 no contamos con él, él solicitó la oportunidad de irse al fútbol internacional sin ningún costo.

Él se devolvió al club, fuimos campeones y bueno... luego Fernán estuvo con Selección, se incorporó en los últimos días de pretemporada, en el primer partido tiene la fractura del quinto metatarsiano y sobre eso Fernán no hemos contado mucho con él dentro del club y él también dentro de sus movimientos y ofertas del fútbol internacional ha tomado la decisión, fue muy sincero, abierto, de lo que sentía, quería y veía y nosotros acogimos la solicitud de finiquito.

Eso fue lo que ha sucedido, hubo acuerdos que se tomaron y se hicieron valer por parte de la institución y que quizás él tenía una expectativa, pero nos acogimos a los acuerdos estipulados.

—¿Había algún descontento del jugador con su salario?



Si hay un descontento en esos temas, sinceramente no sabría decírtelo, hubo acuerdos y el club se acogió a los acuerdos que él aceptó.



—¿Esta libre para negociar con un club de Costa Rica o hay alguna cláusula para algún equipo tico lo quiera?



Él ya firmó un finiquito, estamos viendo últimos detalles, si fuera un club acá hay algunas cláusulas que habría que respetarse.

—¿No es tan fácil que un club tico lo adquiera?

Cualquiera lo puede adquirir.

—Pero hay algunas cláusulas que todavía involucran al Herediano...

Sí, fue el acuerdo y se llegó a la negociación y se firmó.

