Herediano anuncia el finiquito de una de sus figuras

El Club Sport Herediano confirmó este jueves la salida del defensor Fernán Faerron.

Según aseguró el club, el futbolista no continuará en la institución, tras la decisión de finiquitar su contrato.

“Agradecemos su compromiso y dedicación durante el período en que vistió la camiseta rojiamarilla y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros”, mencionó el club.

En redes sociales, el propio jugador anunció que su salida fue una petición personal.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al lado”, mencionó el jugador en sus redes sociales.

El defensor se encuentra actualmente lesionado.