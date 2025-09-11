Este es el motivo por el que Faerron finiquitó su contrato con Herediano

Herediano sorprendió al anunciar la salida del defensor Fernán Faerron este jueves.

La noticia es sorpresiva, pues más allá de que el futbolista estuviera fuera de las canchas debido a una lesión, la salida se da tras una decisión del propio futbolista.

​Así lo explicó Faerron en sus redes sociales, donde emitió la explicación sobre su salida.

“Hoy firmé mi finiquito con Club Sport Herediano. Quiero aclarar que esta fue una decisión personal, ya que fui yo quien solicitó la finalización de mi relación laboral con la institución.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al lado”, mencionó.

El club únicamente agradeció al jugador y le deseó éxitos en su siguiente etapa, que aún se desconoce cuál será su futuro inmediato.

“Agradezco al club la oportunidad, así como a la afición por el apoyo brindado durante mi tiempo en la institución. Me quedo con los aprendizajes y experiencias vividas, y ahora me enfocaré en los nuevos retos profesionales que vienen por delante”, finalizó.