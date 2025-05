Molestia en Alajuelense por cruce de Jafet Soto con Alejandro Bran

Aarón Salazar asegura que Jafet Soto, técnico del Herediano, amenazó a su compañero de Alajuelense, Alejandro Bran. Esto causa molestias en la casa manuda.

“Hay algo que sí no me gustó. El entrenador de ellos le dijo a Alejandro Bran que se iba a encargar que no volviera a la selección. Es algo que no me parece válido y no me parece justo pues no sé qué tanto poder él tenga para para llegar y afirmar en medio partido que él tiene poder sobre las decisiones del entrenador de la Selección Mayor”, aseguró el rojinegro.