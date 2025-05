Alajuelense lamentó desaprovechar la fortaleza de un Estadio Nacional teñido de rojinegro

Alajuelense lamentó el hecho de no lograr sacar ventaja en el partido de ida de la gran final del Torneo de Clausura 2025 ante Herediano.

El empate sin goles dejó un sabor agridulce, pues los rojinegros dejaron ir un espectacular ambiente en el Estadio Nacional que se tiñó de rojo y negro.

Y es que las gradas del reducto de La Sabana lucieron a reventar con más de 32 mil aficionados que se hicieron presentes a la cancha alterna de la Liga tras el veto de su estadio Alejandro Morera Soto.

“No creo que sea negativo, eso no lo voy a decir. Por supuesto que queríamos ganar, pues teníamos la fortaleza de nuestra cancha, pero no ha pasado absolutamente nada y ahora quedan 90 minutos”, mencionó el defensor Santiago Van der Putten a los micrófonos de FUTV.

Según el joven manudo, la falta de contundencia le terminó pasando factura al equipo.

“Hoy no se abrió el marco definitivamente. No tenemos que desaprovechar las oportunidades que nos quedaron y no podemos fallar tanto como hoy”, indicó.

​La Liga sumó su empate número 15 en el torneo, así como la misma cantidad de juegos con la valla invicta.

“Esto es mérito de todo el equipo, pues todos atacamos y defendemos, pero si no se meten goles adelante no podemos hacer nada”.

Ya para la vuelta, Van der Putten cree que deben apelar al “carácter y hambre por la victoria, hay aficionados que hacen muchos esfuerzos para venir hasta acá a vernos en la cancha y ese esfuerzo tenemos que devolvérselos”.

“Tenemos que salir a ganar y esto ameritan estos colores y ojalá podamos sacar la serie el próximo miércoles”, concluyó.

Este partido será el miércoles en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara a las 8 p. m.