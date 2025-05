Jafet Soto: “En Santa Barbara sabemos muy bien lo que tenemos que hacer”

Herediano sacó un resultado que agrada a su técnico Jafet Soto. El 0-0 en la ida de la gran final ante Herediano fue bien recibido en el camerino rojiamarillo, aunque considera que hay cosas que mejorara.

Análisis del juego

Me quedo con la garra, la entrega, la disposición técnica y el manejo del partido.

Arbitraje

Lo de Celso era roja, pero si no era roja era falta, y no pitaron nada, pero no me extraña que haya el VAR y ni llame a revisar, si en el VAR está Jesús Montero. Yo creo que la escogencia del árbitro debe ser muy científico.

¿Cómo plantera la vuelta?

En Santa Barbara sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, respetando al rival y lo que pueden hacer.

Puntos a rescatar

Creo que la obediencia táctica que trabajamos, la cachetada que nos llevamos por lo que dejamos de hacer y la disposición táctica de los jugadores fue muy grande, los papeles ahora tienen que cambiar y hacer lo que sabemos en Santa Bárbara.