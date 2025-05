Herediano apuesta por solidez en casa para tratar de darle la vuelta a serie ante Saprissa

El técnico de Herediano, Jafet Soto, analizó la derrota por goleada 0-4 ante Saprissa en La Cueva en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Clausura.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Jafet.

Análisis del partido: No hicimos un buen partido en ningún tiempo. No fuimos competitivos, no pusimos ni las manos, ni tuvimos una clara, realmente cometimos todos los errores que se podían cometer. Hay que ofrecerle una disculpa a la afición. No damos la serie por cerrada, de la misma manera la serie sigue abierta y es momento de que nuestro equipo demuestre.

Campeonato: El sueño sigue intacto, la bendición de Dios, mi cabeza está fría, tranquila y la frente en alto.