Wanchope: "Este triunfo es la culminación del avance que hemos traído"

El técnico Paulo Wanchope salió bastante contento con el papel de su equipo tras la tremenda goleada de 4-0 ante Herediano en el primer partido de las semifinales.

Los morados prácticamente sentenciaron la serie de semifinales en el que bien pudo ser el mejor partido dirigido por Chope en lo que va del tiempo al frente de los morados.

Estas fueron las principales respuestas de Wanchope en conferencia de prensa:

La clave para el marcador tan abultado: Es una combinación de todo, pero no me olvido del partido en Santos donde tuvimos 24 opciones de gol y no pudimos anotar, hoy tuvimos una cantidad importante e hicimos cuatro goles. La mística que hay alrededor de nuestra gente, la interpretación de los muchachos al plantel, el trabajo que hicimos estos días se vio reflejado en el juego de hoy.

Mariano como centro delantero: No fue fácil esa decisión, uno toma esos riesgos cuando uno conoce más al grupo. Esto no se podía hacer cuando uno tiene dos o tres partidos, había que dar estabilidad al grupo y a partir de ahí uno puede hacer algunas variantes. Gracias a Dios salió, porque si la historia hubiera sido otra estuvieran diciendo que qué mal planteamiento.

Sobre el nivel de Kenay y Barahona: Si hay que destacar a los dos jóvenes y hay otros que están haciendo un enorme trabajo, pero no han tenido posibilidad. Con Barahona había hablado, le dije que se entrenaba muy bien y le decía que a veces que uno como técnico era muy injusto, pues a veces quedaba fuera de lista, pero a pesar de eso se entrenaba al 100% y eso nos dijo que era un jugador perseverante, así que cuando eso pasa uno está seguro de poner un jugador en cualquier circunstancia.

Con Myrie los partidos lo van curtiendo y es beneficioso para él, pues, constantemente lo están atacando por las bandas. Cuando hay semanas largas hay más posibilidad de potenciar a los jugadores. Van por buen camino y hay otros muchachos que darán de qué hablar.

​¿Por qué no había aparecido ese Saprissa antes?: Este partido es la culminación del avance que hemos tenido desde que entramos a la institución, por lo general, yo estuve acá como gerente y acá la crítica es mesurada. Acá se dijo que entramos de panzazo, pero hicimos 24 puntos con un 72%, pero uno entiende el ambiente que estamos y siempre estuvimos tranquilos con el crecimiento del equipo.

Sobre el partido de vuelta: El rival es difícil y complejo, es el campeón y sabemos lo que nos vamos a encontrar, ahora es recuperar a los muchachos y ojalá que no haya ningún golpeado, pero es mesura, calma y confianza para seguir creciendo y cerrar fuerte.

Le falta centro delantero: Yo lo que pienso es que tomamos una decisión como cuerpo técnico por circunstancias por el rival que nos íbamos a enfrentar, por lo que conozco de Mariano, es muy receptivo y de mucha clase y que va a saber interpretar lo que le decimos. Lo de Waston ante una emergencia o urgencia que teníamos en el juego anterior terminó jugando de 9, pero él no es opción. Son decisiones y uno como técnico es el riesgo que asume.