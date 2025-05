Jafet Soto tras goleada de Saprissa: “No pusimos ni las manos”

El técnico de Herediano, Jafet Soto, analizó la derrota por goleada 0-4 ante Saprissa en La Cueva en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Clausura.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Jafet.

Análisis del partido: No hicimos un buen partido en ningún tiempo. No fuimos competitivos, no pusimos ni las manos, ni tuvimos una clara, realmente cometimos todos los errores que se podían cometer. Hay que ofrecerle una disculpa a la afición. No damos la serie por cerrada, de la misma manera la serie sigue abierta y es momento de que nuestro equipo demuestre.

Campeonato: El sueño sigue intacto, la bendición de Dios, mi cabeza está fría, tranquila y la frente en alto.

Apelar a sentimiento del jugador: Nunca he dejado algo a la emoción, siempre al fútbol. La motivación es importante, pero cuando un futbolista se dedica a esto tiene que vivirlo. Esto es lo más lindo del mundo como para que yo tenga que llevar con payasos y marionetas para que se motiven. Es un golpe duro y yo lo he vivido. Vamos a ver qué pasa, esto aún no está cerrado.

Comportamiento del Herediano en La Cueva: Es lo mismo con Saprissa en Santa Bárbara. A veces se suman muchas cosas, hay que ver cuántas series he perdido yo contra Saprissa en esta etapa.

​Qué decirle a los jugadores: No tengo por qué ventilar situaciones que yo hablo con ellos.

Saprissa sin centro delantero: No es nada que Paulo (Wanchope) no haya hecho. La confianza de Paulo en Mariano se notaba mucho.

Actitud del equipo: Uno entiende que viene bien descansados, bien comidos, listos para competir, pero cuando las cosas no salen, obviamente se van a ese tipo de palabras, a mí me tocó jugar, también. Todos estábamos aptos, pero no todos teníamos esa conexión. Desde que comenzó el partido no sentí esa conexión real.