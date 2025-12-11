Partido del expresidente Rafael Ángel Calderón da adhesión a Claudia Dobles

El Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) dio su adhesión la mañana de este jueves a la candidata Claudia Dobles.

Mediante un acto oficial, celebrado en la sede del Partido Acción Ciudadana (PAC), en San Pedro de Montes de Oca, el Comité Ejecutivo Superior de la agrupación liderada por el expresidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994) anunció su apoyo a la ex primera dama.

A la cita acudió el exdiputado y presidente del partido, Otto Roberto Vargas, entre otros integrantes de esa cúpula, como la también exlegisladora del Partido Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda.

Las partes indicaron que esta alianza se sustenta en una agenda, más no en la repartición de puestos, en caso de que Dobles alcance la Presidencia de la República el próximo año. Entre los temas sobre los que radica el apoyo, el Comité Ejecutivo Superior del Republicano Social Cristiano precisó:

Respetar y defender los preceptos de la Constitución Política de Costa Rica y lo dispuesto en las leyes de la República.

Contribuir al mejoramiento de la democracia costarricense con más democracia; velar por el respeto y la independencia de los poderes de la República.

Observar y promover el cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes del país.

Gobernar a favor del rescate y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Restablecer la urgente calidad de los múltiples servicios médicos de la emblemática Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su obligatorio financiamiento.

Rescatar y fomentar una educación pública de calidad y hacer esfuerzos sostenidos por avanzar en el cumplimiento del financiamiento ordenado de nuestra Constitución Política.

Afrontar con efectividad la grave inseguridad ciudadana con la finalidad de librar al país de las garras del crimen organizado y el narcotráfico, que han afectado el histórico prestigio de nuestro país.

"Temas sustantivos que fueron objeto de amplio análisis y reflexión de parte de los participantes en el encuentro, junto con la candidata a la Presidencia de la República, quien de manera transparente manifestó su total complacencia por la patriótica convergencia de opiniones y posiciones ideológicas, políticas, direccionadas hacia el bien común, paz, justicia, libertades, unidad, fraternidad, valores esenciales para la sana convivencia y el bienestar de todos los costarricenses. "En virtud de todo lo expuesto, el Partido Republicano Social Cristiano ha dispuesto darle el respaldo electoral a la señora Claudia Doblez, candidata a la Presidencia de la República, con la seguridad de que la señora candidata exaltará tan prominente cargo público", reza el comunicado leído por Vargas.

La arquitecta de profesión externó su satisfacción con la adhesión y con el respaldo que cuenta su candidatura.

Asimismo, reconoció que ella y otros integrantes de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) se mantiene en conversaciones para sumar otras agrupaciones, tanto de escala nacional como provincial. No obstante, evitó dar nombres.

"Seguimos sumando. Seguimos diciéndole a Costa Rica: Estamos aquí para crear un país mejor, para trabajar por eso que a usted le importa", subrayó Dobles.

Con la bendición

La adhesión del Republicano Social Cristiano implica, paralelamente, el apoyo de Rafael Ángel Calderón a las aspiraciones de Claudia Dobles.

Así lo hizo ver Otto Roberto Vargas al ser consultado en una conferencia de prensa en la que el exmandatario fue el gran ausente.

"No lo veo involucrado en esta campaña política. Sin embargo, le consultamos y hay temas fundamentales para nosotros, como los que ya dije, la Caja Costarricense del Seguro Social, una obra socialcristiana, el Estado Social de Derecho, temas relacionados con educación y además temas de vivienda. (...) Son temas que él maneja muy bien y sin duda alguna él nos asesora en ese sentido. Pero no lo veo participando de lleno en la campaña. Él está dedicado a su familia. "Y sí, él es totalmente de acuerdo. Él avala la candidatura de doña Claudia Dobles. Él piensa, y nosotros lo secundamos, que es la mujer más preparada, una mujer que está pensando en la unión del pueblo de Costa Rica, una mujer que sabe lo que dice, lo que hace y lo que piensa; y prueba de ello es que en nuestro concepto es la que mejor ha estado en las entrevistas y la que mejor ha estado en los debates. Así es que el Partido Republicano se siente muy orgulloso de apostarle a doña Claudia", subrayó el excongresista.

Precisamente, parte de los cuestionamientos estuvieron relacionados con las diferencias que hubo entre el Republicano Social Cristiano y Acción Ciudadana en la pasada Asamblea Legislativa (2018-2022). Esas discrepancias fueron más grandes aún con Restauración Nacional, que con el actual candidato Fabricio Alvarado peleó la Presidencia a Carlos Alvarado (esposo de Dobles y expresidente) en la misma elección en la que resultó electa Floria Segreda como parlamentaria.

Sobre ese particular, la aspirante intervino para decir que, "en democracia, disentir es absolutamente normal". La ex primera dama enfatizó en que aun en la diferencia deben buscarse acuerdos para alcanzar objetivos comunes.

"Esto es una coalición y en una coalición hay diferentes pensamientos. Es como en una familia. En una familia ustedes no van a pensar que todos van a opinar lo mismo y ser lo mismo. Todos en este momento estamos aquí por el bien de Costa Rica. Si bien es cierto, hay diferencias, como dice doña Claudia, hay respeto porque tenemos una agenda en común muy importante, de que tenemos que solucionar problemas graves en los que estamos viviendo", señaló la exlegisladora.

Dobles es una de las cuatro candidaturas que supera el margen de error de las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), así como del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de Costa Rica (Idespo-UNA).

Si bien la ex primera dama ha logrado crecer —especialmente en el último mes—, todavía está bastante lejos de la aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, que más bien busca ganar los comicios en primera ronda.