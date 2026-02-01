Candidata presidencial Claudia Dobles dice “presente” en Pavas y vota

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, acudió este domingo a la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, San José, para ejercer su derecho al voto a las 10:30 a.m., en medio de un ambiente marcado por la estrechez de los accesos y la alta presencia de electores y medios de comunicación.



Dobles ingresó a la Junta Receptora de Votos número 200 tras realizar la fila correspondiente, como el resto de los ciudadanos. Una vez dentro, recibió las dos papeletas —presidencial y de diputaciones— y procedió a marcar su voto de manera regular (ver video adjunto de Telenoticias).



Posteriormente, mostró las papeletas dobladas antes de depositarlas en las urnas, cumpliendo con el procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mientras era captada por múltiples cámaras presentes en el lugar.



A la salida del aula, la candidata saludó a la prensa y a los votantes que se encontraban en el centro educativo. Consultada brevemente sobre el proceso, respondió de forma directa: “Claro que sí, vamos a ganar”.



La jornada electoral en este sector de Pavas se ha caracterizado por una alta afluencia de personas, lo que generó algunos retrasos en los accesos, especialmente para figuras públicas que acudieron a votar acompañadas de equipos de seguridad y prensa.





