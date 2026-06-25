Viviremos más, pero ¿estamos preparados para una vejez de hasta 30 años?

¿Qué haría usted si volviera a tener 30 años? “Haría más ejercicio”, “estudiaría más” o “habría iniciado mi emprendimiento a una edad más temprana” son algunas de las respuestas que obtuvimos al consultar a varias personas un lunes por la mañana.



Actualmente, en Costa Rica viven cerca de 500 mil personas adultas mayores. Sin embargo, el panorama será muy diferente en el año 2050. Según proyecciones de organismos nacionales e internacionales, el país tendrá alrededor de 1,5 millones de habitantes mayores de 65 años y una vejez que podría extenderse hasta por 30 años más de vida.



Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿estamos preparados para una vejez tan prolongada?



“El modelo debe cambiar, como ya está ocurriendo en otros países, donde incluso las personas adultas mayores que viven solas conviven con otras en condiciones similares, en espacios que promueven el acompañamiento y la convivencia”, explica Gilbert Brenes, investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR).



La esperanza de vida en Costa Rica ha aumentado de forma sostenida durante las últimas décadas. En 1986 era de 76 años; en 1990, de 77 años; y en 2023 alcanzó los 81 años. Las proyecciones apuntan a que esta tendencia continuará en las próximas décadas.



La pregunta es inevitable: ¿realmente nos estamos preparando para la vejez? En la nota adjunta analizamos los desafíos que enfrentará el país ante una población cada vez más longeva y la necesidad de replantear la forma en que entendemos el envejecimiento.