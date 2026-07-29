Ticos aumentaron su gasto en ropa un 39% en los últimos cinco años
Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan que hoy las personas compran hasta un 60% más ropa que hace 15 años.
¿Cuál es la prenda de vestir más antigua que usted conserva? “Un abrigo navideño que tiene 10 años”, “la ropa de mi mamá, que falleció hace seis meses” y “un pantalón que compré hace 10 años” son algunas de las respuestas que encontramos en la calle y que evidencian una realidad: la ropa dura menos que antes.
Así lo respaldan datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señalan que hoy las personas compran hasta un 60% más ropa que hace 15 años (ver video adjunto).
Sin embargo, según la Fundación Ellen MacArthur, las prendas se utilizan alrededor de un tercio menos de tiempo que a inicios de los años 2000. Algunas estimaciones indican que su vida útil promedio pasó de 15 años a apenas cinco.
En el centro de Guadalupe se presenta una situación muy particular: en un tramo de 150 metros encontramos cinco tiendas de ropa americana. Incluso los comerciantes de ropa nueva reconocen esta tendencia. “Tengo 20 años aquí y hoy la gente busca más precio que calidad”, comentó uno de ellos.
Salimos a la calle para conocer las razones detrás de esta tendencia y en el video adjunto puede ver lo que encontramos.