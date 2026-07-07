La información médica que puede guardar en su celular y que ayuda en una emergencia

En una emergencia médica, cada segundo puede marcar la diferencia. Por eso, los teléfonos inteligentes cuentan con una herramienta que permite almacenar información importante para que los cuerpos de socorro puedan consultarla incluso sin desbloquear el dispositivo (ver video adjunto).

La ficha médica o información de emergencia permite registrar datos que pueden ser útiles para paramédicos mientras reciben a un paciente o antes de contactar a sus familiares.

Entre la información que se recomienda incluir está el tipo de sangre, alergias, medicamentos que consume diariamente, seguro médico, contacto de emergencia y enfermedades o condiciones relevantes que el personal de salud deba conocer.

Para acceder a estos datos, en muchos teléfonos basta con presionar los botones de bloqueo y volumen para ingresar a la opción de llamada de emergencia o ficha médica desde la pantalla bloqueada.

En los dispositivos Apple, esta información se configura desde la aplicación Salud, donde el usuario puede completar su ficha médica y activar la opción para que pueda visualizarse sin desbloquear el celular.

Mientras tanto, en muchos equipos con sistema operativo Android, la función se encuentra dentro del apartado de Seguridad y Emergencia, aunque la ubicación puede variar según la marca y modelo del teléfono.

Los cuerpos de socorro recomiendan mantener esta información actualizada, ya que podría facilitar la atención durante una emergencia y permitir que los profesionales conozcan datos relevantes antes de iniciar un procedimiento médico.

Así como las personas actualizan sus fotografías, aplicaciones o contactos, dedicar unos minutos a completar la información médica del celular puede convertirse en una herramienta de apoyo en un momento crítico.