Jóvenes permanecen hasta cuatro veces menos tiempo en un empleo que los adultos

“Para mí, el éxito no está relacionado con el dinero, sino con las oportunidades y las experiencias”. Así resumió Natalia Villalobos el dilema que hoy protagonizan muchos trabajadores jóvenes en el mundo laboral: permanecer menos años en un mismo empleo.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el tiempo promedio de permanencia en un trabajo varía según la edad:

Trabajadores entre 18 y 29 años: 2,5 años.

Trabajadores entre 30 y 54 años: 10 años y un mes.

Trabajadores mayores de 55 años: 18 años y 10 meses.

“Yo trabajé 18 años en la Universidad Nacional y me pensionaron por invalidez; si no, ahí seguiría”, contó doña Maritza, vecina de Heredia.

Pero ¿a qué responde este fenómeno?

“Las nuevas generaciones no quieren necesariamente ser líderes o gerentes. No tiene que ver con falta de compromiso laboral, sino con que perciben el trabajo de una forma más horizontal”, explicó Enrique Requenes, experto en reclutamiento.

Si actualmente la población joven enfrenta tasas de desempleo cercanas al 10%, ¿por qué muchos cambian de empleo en menos de tres años? Salimos a consultarlo y en el video adjunto están las respuestas.