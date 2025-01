Experimento social: ¿Qué tan confiados somos en Costa Rica?

Periodista: Berny Jiménez.



Con un micrófono escondido y una maleta, nos fuimos a la calle para demostrar si podíamos ganarnos la confianza de un desconocido en menos de cinco minutos, pero antes: ¿cómo construimos la confianza?



“Es algo que se construye con lealtad y cuando me defraudan no creo que vuelva a ser la misma”, “creo que los ticos, por ser tan pura vida, somos muy confiados”: son algunos de los comentarios de personas que consideran que la confianza es un tesoro que tarda mucho en construirse.



Pero ¿acaso necesitamos construir confianza para extraer datos sensibles de desconocidos? Según un estudio de la Universidad de Michigan, la mejor forma de persuadir a alguien para que cambie de opinión, o convencerlo de hacer algo, es hablar moderadamente rápido y con pausas frecuentes.



La comunicación no verbal (los gestos, ademanes y posturas), además de la entonación, tienen más valor que las palabras o el discurso.



Esas son algunas de las estrategias que utilizan oradores en el mundo para enseñar a las personas a confiar más en sí mismos, pero también son las que utilizan algunos estafadores para vulnerar la información de desconocidos.

Por eso, recuerde que no hace falta preguntas muy complejas para vulnerar la información de desconocidos, presencial o de manera virtual.