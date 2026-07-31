Esperar medio año por una consulta psicológica: la realidad en la CCSS

¿Hace cuánto fue su última consulta psicológica?



“Nunca he ido donde un psicólogo; mi psicólogo es Dios”, nos comentó una vecina de Heredia.



Para más de 30.500 personas en Costa Rica, la esperanza de recibir atención profesional en salud mental se diluye entre los tiempos de espera. Según datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los pacientes deben aguardar, en promedio, 182 días para obtener una consulta con un profesional en esta área.



Las consultas por salud mental en Costa Rica aumentaron un 45% en apenas cuatro años. Además, la ansiedad representa el 33% de todos los casos por trastornos mentales atendidos por la CCSS (ver video adjunto).



¿Y cuánto cuesta una consulta?



De acuerdo con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, la tarifa mínima está regulada a partir de los ¢30.000. Sin embargo, en algunos casos, los usuarios deben desembolsar hasta ¢45.000 por sesión.



“El problema es que la política ha sido atender los problemas cuando ya han escalado a un nivel más grave, dejando de lado la prevención”, señaló Ivannia Serrano, presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.